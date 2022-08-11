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Июль-2022 в России вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений

15:56
  • четверг
  • 11 августа 2022

В Москве средняя температура июля составляла 20,7 градуса

Июль 2022 года в России по средней температуре воздуха вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений. Об этом в четверг, 11 августа, рассказали в Гидрометцентре.
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По средней температуре воздуха в целом по России июль 2022 года стал таким же теплым, как и июль 2021 года. Вместе эти два месяца замыкают топ-5 самых теплых июлей за историю наблюдений. Они лишь на 2,4 градуса холоднее рекордно жаркого июля 2010 года.

В Москве средняя температура июля составила 20,7 градуса, аномалия — 2,5 градуса.

За июль в столице выпало 99 мм осадков, или 118% от нормы, цитирует сообщение Гидрометцентра АГН "Москва".

Ранее синоптики рассказали, что август 2022 года может войти в число исключений, когда в последний летний месяц количество жарких дней превышает среднестатистический показатель. В среднем за сезон в столице бывает всего 4-5 дней, когда максимальная температура воздуха в городе превышает отметку 30 градусов выше нуля. В августе жарких дней в среднем бывает 1-2.

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