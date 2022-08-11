На Западе набирает обороты гонка за титул главного русофоба

Сенат США и Сейм Латвии подают дурной пример

На Западе набирает обороты неофициальная гонка за титул главного русофоба. Сегодня Сейм Латвии принял заявление, в котором объявил действия наших военных на Украине геноцидом местного населения, а Россию - страной-спонсором терроризма. Не остаёт и Эстония. Уже через неделю она закрывает границы для россиян, которым ранее сама же выдавала шенгенские визы. В МИД России уже заявили, что подобные решения основываются исключительно на ксенофобии.

Дурной пример Сената США, принявшего резолюцию о признании России спонсором терроризма, оказался заразителен для Сейма Латвии. Состоящий всего из 100 депутатов, парламент крошечной прибалтийской республики, похоже, решил в русофобии оказаться впереди Европы всей. Москву обвинили в геноциде украинского народа, поощрении сепаратизма в ДНР и ЛНР. Припомнили и помощь законному президенту Сирии Башару Асаду. Среди претензий - обвинение в отравление Скрипалей и уничтожении малазийского Boeing.

"Я поддерживаю это заявление, мои коллеги по фракции также поддерживают его, потому что все ясно и видно всем. Это правильный сигнал, который мы посылаем нашим партнерам из ЕС и НАТО, а также России", - заявил Янис Бутанс, депутат Сейма Латвии от Новой консервативной партии.

Выглядит это как отчет для Вашингтона. Совпадение или нет, но русофобское решение латвийский Сейм принял сразу после визита в Ригу главы Пентагона Ллойда Остина. В своем заявлении парламент также призвал Евросоюз усилить санкции против Москвы и Минска и максимально их изолировать. В частности, немедленно приостановить действие Шенгена и ограничить выдачу туристических виз россиянам и белорусам. Пригрозили и своему населению, 45 процентов которого русскоязычные.

"Жителям Латвии, которые решат принять гражданство Российской Федерации, не будет выдаваться разрешение на пребывание. Им нужно будет покинуть Латвию. Это наша принципиальная позиция, за которой должны будут последовать формальные действия. Нужно будет уточнить законы", - сообщил Эдгарс Ринкевич, министр иностранных дел Латвии.

Вопрос о Шенгене для россиян - пока на уровне дискуссии между членами ЕС. Консолидированное решение может быть выработано в конце августа на встрече министров иностранных дел государств Евросоюза в Праге. Некоторые страны не стали его дожидаться и уже приостановили выдачу виз нашим согражданам. Эстония и вовсе решила уже через неделю закрыть границы даже для тех, у кого есть все необходимые документы. В правительстве Германии нет единой позиции. Канцлер Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет себе прекращение выдачи виз россиянам. Зато в Вашингтоне, похоже, уже все решили. Традиционно за всех. Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что за въезд в "свободные страны" каждый русский должен заплатить дополнительный сбор, который пойдет на восстановление Украины. В нашем МИД одиозному экс-дипломату задали встречный вопрос: сколько американцы платят допналогов на восстановление разрушенных ими государств? Во внешнеполитическом ведомстве попытку изолировать россиян назвали открытым проявлением шовинизма.

"Бездумное стремление отменить все русское. Но это невозможно. Эти шаги, направленные на то, чтобы лишить наших граждан возможности посещать ЕС, демонстрируют вызванное бессильной злобой желание украинского режима и поддерживающего его русофобского лагеря в ЕС коллективно наказать всех россиян просто за то, что они являются гражданами страны, которая проводит независимый внешнеполитический курс и твердо отстаивает свои национальные интересы", - сказал Иван Нечаев, заместитель директора департамента информации и печати МИД России.

Две страны, США и Латвия, которые обвинили Россию в поддержке терроризма, сами поставляют Киеву оружие, которое убивает мирных граждан Донбасса и с помощью которого совершаются террористические атаки на ядерные объекты. При этом они не прервали дипотношений с Москвой, не эвакуировали своих граждан с нашей территории. Более того, продолжают торговые отношения. То есть поддерживают экономику государства, которое называют террористическим. В начале августа Латвия возобновила импорт газа из России. Популярный блогер, экспат из Британии иронизирует, как быстро республика переобувается в воздухе.

"Весной Латвия отказалась платить за газ в рублях. В июне латвийский премьер подтвердил, что республика не намерена продолжать импорт газ из России. Но уже в июле закупила топливо через посредников. В прошлом году поставки из России закрывали 90 процентов потребностей Латвии в газе. И аналогичная ситуация с Германией", - сказал ютуб-блогер iEarlGrey.

Канцлер Шольц уже чуть ли не умоляет Москву забрать отремонтированную в Канаде турбину для "Северного потока - 1", чтобы увеличить поставки голубого топлива. В "Газпроме" напоминают: контрактом предусмотрена доставка двигателя не в Германию, а к месту эксплуатации. В условиях санкций в случае транспортировки в Россию без необходимых документов канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения. А это может привести к невозможности ремонта других двигателей. Граждане Германии и оппозиционные политики давно предложили властям логичный выход: ввести в эксплуатацию "Северный поток - 2". Иначе эксперты не исключают по осени массовых народных бунтов, если будет дефицит электричества и газа. Шольц отмахивается.

"Я не думаю, что у нас произойдут такие социальные волнения. Граждане умные", - говорит канцлер Германии Олаф Шольц.

Умные граждане уже требуют отставки недальновидного канцлера. Издание Bloomberg в очередной раз признало: энергетические санкции против Москвы не работают. Россия получает достаточно денег на продаже своего сырья, что вполне может позволить себе ограничить поставки в Европу. Там помимо принудительного сокращения потребления газа уже началась борьба за ресурсы. Братислава после оплаты Софией транзита через украинскую часть нефтепровода "Дружба", отказала Чехии в прокачке черного золота. Мол, Словакия с Венгрией этот вопрос профинансировали для себя. А чешские нефтеперерабатывающие комбинаты относятся к польскому концерну. Вот пусть Варшава и спонсирует потребности Праги.

Лилия Акиньшина, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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