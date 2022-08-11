В ДНР отказались проводить прямой штурм Авдеевки

Город берут в окружение, вынуждая украинские подразделения покинуть этот район

В российском Минобороны сообщают об успешном продвижении объединённой группировки наших войск и подразделений республик Донбасса на Артёмовском и Авдеевском направлениях. Там ликвидировано более половины личного состава сразу двух механизированных бригад ВСУ. Остальные националисты массово оставляют позиции. Боевиков также продолжают выдавливать из посёлка Пески, откуда все 8 лет обстреливают Донецк. В ночь на четверг по городу был нанесён очередной удар, который привёл к утечке аммиака на загоревшемся пивоваренном заводе.

Бойцы народной милиции ДНР при помощи беспилотников обнаруживают украинские позиции возле Авдеевки. Фиксируют передвижение техники и живой силы, корректируют огонь артиллерии, которая буквально перемалывает формирования боевиков.

120 миллиметровый миномёт. На мины устанавливают дополнительные пороховые заряды, благодаря которым увеличивается дальность стрельбы. Артиллеристам передаётся целеуказание. Те наводят орудие. Всё очень быстро. Время с момента обнаружения противника до залпа должно быть максимально коротким.

После подтверждения поражения цели миномётный расчёт уходит в укрытие, чтобы не оказаться под ответным огнём. На украинских позициях возле Авдеевки много западного вооружения.

Уничтожение украинской артиллерии - одна из приоритетных задач. Минувшей ночью боевики ударили по донецкому пивоваренному заводу. Серьезных повреждений цехов и оборудования нет. Кроме вот этой емкости, от которой осталась только обшивка и изолирующая стекловата.

- Поврежден трубопровод, который охлаждает аммиаком цистерны, именно отсюда пошла утечка.

От попадания снаряда вытекло около тонны аммиака. Едкий запах разносился по всему городу. От тяжелых отравлений рабочих предприятия спасли противогазы. Городские власти попросили жителей не открывать окна в домах. Пожар оперативно потушили. Утечка аммиака остановлена. Массового поражения ядовитой жидкостью и ее парами, удалось избежать.

Огонь короткими очередями. По 4-5 патронов. Так все пули ложатся точно в цель. Главное - бить непрерывно и из разных точек. Эта тактика российских десантников позволила захватить врасплох гарнизон одного из опорных пунктов ВСУ. Его обнаружили во время разведки. Залпы башенных пушек не дают националистам высунуться из окопов. Пока они прижаты к земле, бойцы уничтожают пулеметные гнезда.

"Был своевременно выявлен противник и по нему было нанесено огневое поражение противотанковыми управляемыми ракетами, боевыми машинами и стрелковым оружием", - заявил Данил, командир резведроты.

Бой продолжался всего несколько минут. Потеряв 10 человек и две бронемашины, боевики бросили "опорный пункт" и отступили. Позиции ВСУ, как принято говорить, вскрыты. Полученные координаты украинских артиллеристских позиций передаются в штаб.

Перехватив радиопереговоры, разведчики выяснили, где находятся склады с боеприпасами, развернуты минометы и гаубицы. Квадрат накрывают артиллерией. Установки "Град" делают залп. Чтобы не терять время на перезарядку, огонь ведут несколько машин.

"Каждый день продвигаемся вперед, что свидетельствует о том, что западное вооружение нисколько не превосходит наше, а только проигрывает. Полтора гектара, грубо говоря, просто одной машиной такой мы поражаем", - сказал старший офицер батареи, позывной "Атлант".

Передовые группы союзных сил входят в Соледар и Артемовск. Населенный пункт Пески возле Донецка как минимум на две трети находится под контролем российских военных и отрядов народной милиции ДНР. В Запорожье в бой брошены тяжелые огнеметные системы. Только в районе поселка Зеленый Гай уничтожено несколько опорных пунктов, американская гаубица М-777. Данные об успешном наступлении подтверждают в Минобороны.

"В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50 процентов личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артёмовском и Авдеевском направлениях. Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций. Уничтожены: склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники", - заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В командовании народной милиции ДНР заявили, что прямого штурма Авдеевки не будет. Город берут в окружение, вынуждая украинские подразделения покинуть этот район.

Дмитрий Гусев. Роман Борискин. Дмитрий Лукиных и Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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