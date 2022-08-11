ВСУ провоцируют аварию на Каховской ГЭС

Это грозит катастрофой

Украинские войска открыли огонь из тяжёлой артиллерии и РСЗО по Запорожской АЭС, которая накануне подверглась атаке дронами. Об этом сообщают местные власти. Пострадавших нет. Обстрелы окрестностей станции усилились в преддверии заседанием Совбеза ООН по этому вопросу. Ещё одна цель националистов - Каховская ГЭС. Последствия аварии на ней могут иметь катастрофический масштаб сразу для нескольких регионов. Украинские снаряды прилетают в жилые кварталы соседних населённых пунктов и приводят к новым жертвам среди мирных граждан. Сирены сегодня звучали и в Херсонской области.

Это Каменка-Днепровская – освобожденный Россией город в Запорожской области. На противоположном берегу Днепра – Никополь и киевские каратели, которые каждую ночь терроризируют обстрелами мирное население. В результате последнего повреждены пять многоквартирных домов, общежитие, гаражный кооператив и площадка детского сада, куда по вечерам приходят играть десятки детей.

- Первый был прилет, но так как нас уже не первый день обстреливают – спокойная реакция. Второй прилет был намного ближе, потому что начала квартира ходуном ходить, свет потух. Я сразу на кухню, здесь можно спрятаться. Но, как я поняла по ситуации, даже моя квартира не спасет.

В Днепровке, где на днях ВСУ раскидали противопехотные мины – "Лепестки" - сегодня разрушен жилой дом и детский сад. Погибла женщина. Пострадавшие населенные пункты находятся недалеко от Энергодара – рядом с Запорожской атомной станцией. Видимо так Киев готовился к заседанию Совбеза ООН по ситуации вокруг АЭС. В Херсонской области тоже неспокойно.

Вот такая сирена сейчас звучит в Новой Каховке, предупреждает о возможных обстрелах. Поэтому нам сейчас нужно укрыться и переждать.

Местные жители на эти звуки уже не реагируют – привыкли. Да и спрятаться в старых домах особо негде.

- У меня дочка уже не реагирует на эти выстрелы. Проснется: "Всё? Отстрелялись? Я спать". Какие вы украинцы, когда вы народ бомбите и стреляете вовсю.

Пока Украина разрушает, Россия восстанавливает. В Новой Каховке готовят школы к 1 сентября, ремонтируют крыши разрушенных домов, меняют окна.

"78 процентов жилого фонда так или иначе повреждено. Более 200 различных торговых точек, магазинов, складов полностью уничтожено. 11 автобусов городских. И вообще в целом около 200 автомобилей. То есть все это гражданские объекты, гибнут гражданские люди", - заявил Владимир Леонтьев, глава Каховского административного района.

Одна из главных целей атак ВСУ – Каховская ГЭС. Вот результат последнего обстрела – мост хоть и поврежден, но функционирует. Это и переправа через Днепр, и важная часть энергомоста.

В случае разрушения дамбы последствия будут катастрофическими. Некоторые районы, в том числе Крым, останутся без питьевой воды, обширные сельскохозяйственные территории надолго превратятся в болота, а Херсонская область останется без света.

Чтобы этого не произошло, российские специалисты сейчас модернизируют две изношенные турбины. После ремонта мощность станции возрастет на треть.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр", Запорожская и Херсонская области.

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