Британия объявила максимальный уровень пожарной опасности

Речь о ряде регионов Англии и Уэльса

Метеорологическая служба Великобритании объявила на ближайшие выходные в ряде регионов королевства самый высокий уровень пожарной опасности, сообщила газета The Times.

"Вероятность природных пожаров очень высока в Центральной, Южной и Восточной Англии. В пятницу и в выходные этот риск увеличится из-за аномальной жары, поэтому мы объявили максимальный уровень опасности", - заявили в Метеорологической службе.

Аналогичная ситуация сложилась на территории Уэльса.

Жителей указанных районов просят соблюдать меры предосторожности. Ожидается, что термометры покажут около 37 градусов выше нуля.

Аномальная жара в Европе уже привела к резкому росту цен на электричество.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"