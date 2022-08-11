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Британия объявила максимальный уровень пожарной опасности

15:45
  • четверг
  • 11 августа 2022

Речь о ряде регионов Англии и Уэльса

Метеорологическая служба Великобритании объявила на ближайшие выходные в ряде регионов королевства самый высокий уровень пожарной опасности, сообщила газета The Times.

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"Вероятность природных пожаров очень высока в Центральной, Южной и Восточной Англии. В пятницу и в выходные этот риск увеличится из-за аномальной жары, поэтому мы объявили максимальный уровень опасности", - заявили в Метеорологической службе.

Аналогичная ситуация сложилась на территории Уэльса.

Жителей указанных районов просят соблюдать меры предосторожности. Ожидается, что термометры покажут около 37 градусов выше нуля.

Аномальная жара в Европе уже привела к резкому росту цен на электричество.

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