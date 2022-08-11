Названы сокращающие риск деменции виды досуга

Под наблюдением были более 2 миллионов человек

Китайские ученые определили, какие виды досуга существенно снижают риск развития деменции. Были изучены данные 38 исследований, в которых в общей сложности участвовали около 2 миллионов человек.

За испытуемыми наблюдали в течение трех лет. За это время у 74 700 пациентов развилось слабоумие. Исследователи установили, что нейродегенеративное заболевание реже встречается у тех, кто активно занимается какими-либо видами искусства и спортом.

По данным авторов исследования, итоги которого опубликованы изданием Medical Xpress, больше шансов сохранить ясность ума имеют люди, практикующие письмо или чтение ради удовольствия, изготавливающие поделки, занимающиеся играми или музыкой. У них риск развития болезни на 23% ниже, чем у людей без хобби. На 17% снижают риски физические нагрузки - бег, плавание, езда на велосипеде, занятия спортом, йога и танцы.

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