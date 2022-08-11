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Два частных вертолета Robinson R44 пропали в Красноярском крае

15:53
  • четверг
  • 11 августа 2022

Оба летели из Норильска в Путоранский заповедник

Сразу два частных вертолета Robinson R44 пропали в четверг в Красноярском крае, передает ТАСС.

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Оба летели из Норильска в Путоранский заповедник.

Как уточнил собеседник агентства в экстренных службах, на борту двух частных вертолетов находились туристы.

"Начат поиск. Сигнал аварийных маяков не поступал", - добавил источник.

ОБНОВЛЕНИЕ: Оба пропавших в Красноярском крае частных вертолета найдены, они продолжают полет, заявил источник в 16:12 по Москве.

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Вертолёт Robinson R44
Вертолёт Robinson R44
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