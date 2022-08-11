Два частных вертолета Robinson R44 пропали в Красноярском крае

Оба летели из Норильска в Путоранский заповедник
Сразу два частных вертолета Robinson R44 пропали в четверг в Красноярском крае, передает ТАСС.
Оба летели из Норильска в Путоранский заповедник.
Как уточнил собеседник агентства в экстренных службах, на борту двух частных вертолетов находились туристы.
"Начат поиск. Сигнал аварийных маяков не поступал", - добавил источник.
ОБНОВЛЕНИЕ: Оба пропавших в Красноярском крае частных вертолета найдены, они продолжают полет, заявил источник в 16:12 по Москве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"