Два частных вертолета Robinson R44 пропали в Красноярском крае

Оба летели из Норильска в Путоранский заповедник

Сразу два частных вертолета Robinson R44 пропали в четверг в Красноярском крае, передает ТАСС.

Оба летели из Норильска в Путоранский заповедник.

Как уточнил собеседник агентства в экстренных службах, на борту двух частных вертолетов находились туристы.

"Начат поиск. Сигнал аварийных маяков не поступал", - добавил источник.

ОБНОВЛЕНИЕ: Оба пропавших в Красноярском крае частных вертолета найдены, они продолжают полет, заявил источник в 16:12 по Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"