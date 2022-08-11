В Минздраве рассказали о работающих в ДНР и ЛНР медиках

Также врачи оказывают помощь в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях

Заместитель директора департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Наталья Маркарян сообщила, что российские врачи работают в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

"В настоящее время общая численность медицинской группировки из Российской Федерации на всех пяти территориях - это 231 специалист", - цитирует Маркарян РИА "Новости".

По ее словам, 60 сотрудников - из федеральных медицинских организаций, 119 - представители субъектов России, 17 - специалисты ФМБА, 24 - волонтеры и 11 - представители РПЦ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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