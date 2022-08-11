McDonald's возвращается на Украину

Всего на территории Украины находится 109 ресторанов сети
Как пишет Associated Press, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в ближайшие месяцы планирует вновь открыть свои рестораны на территории Украины.
"Как сказала компания, в ближайшие несколько месяцев она начнет работать с поставщиками, чтобы доставить продукты в рестораны, подготовить для них условиях хранения, вернуть сотрудников", - говорится в публикации.
Всего на территории Украины находится 109 ресторанов McDonald's, общее число сотрудников сети в стране составляет около 10 тысяч человек.
McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"