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McDonald's возвращается на Украину

16:39
  • четверг
  • 11 августа 2022

Всего на территории Украины находится 109 ресторанов сети

Как пишет Associated Press, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в ближайшие месяцы планирует вновь открыть свои рестораны на территории Украины.

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"Как сказала компания, в ближайшие несколько месяцев она начнет работать с поставщиками, чтобы доставить продукты в рестораны, подготовить для них условиях хранения, вернуть сотрудников", - говорится в публикации.

Всего на территории Украины находится 109 ресторанов McDonald's, общее число сотрудников сети в стране составляет около 10 тысяч человек.

McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США).

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