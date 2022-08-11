На пляжах Лазурного Берега запретили пользоваться душем

В целях борьбы с засухой

Префектура департамента Вар во французском регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег ввела запрет на использование душа на пляжах, передает телеканал BFMTV.

"В целях борьбы с засухой, которая сильно ударила по департаменту, префект Вара объявил о дополнительных ограничениях, принятых на заседании комитета по водным ресурсам в среду. Душевые кабины на пляжах департамента будут закрыты", - приводит сообщение префектуры канал.

Кроме того, с 9 утра до 7 вечера запрещается полив растений, если вода берется из Канал-де-Прованс. Нарушителям грозят штрафы в размере 7500 евро для предприятий и 1500 евро для частных домохозяйств.

В июле на всей территории Франции ввели ограничения на использование воды из-за засухи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"