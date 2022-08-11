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Брат рассказал о состоянии госпитализированного Анатолия Чубайса

17:13
  • четверг
  • 11 августа 2022

Игорь отмечает позитивную динамику

Анатолий Чубайс находится в клинике во Франкфурте под пристальным наблюдением врачей. Об этом сообщил его брат Игорь.

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Ранее у экс-главы "Роснано" диагностировали синдром Гийена-Барре. Сначала он лежал в одной из итальянских клиник, а теперь проходит реабилитацию в ФРГ.

"Он сам держит телефон и пишет. А это позитивная динамика, я считаю. Конечно, брат еще под пристальным наблюдением врачей. Но многое уже делает самостоятельно. Знаю, что его состояние с каждым днем все лучше", - поделился Чубайс-старший в беседе с изданием "Собеседник".

Игорь отметил, что родственники связывают текущую болезнь с перенесенным COVID-19.

"Я не могу что-либо по этому поводу сказать, так как не медик. Только каждый день желаю, чтобы мы поскорей забыли об этой неприятной болезни. Анатолий — крепкий мужчина, у него нет никаких хронических заболеваний", - сообщил брат Чубайса.

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