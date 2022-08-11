Брат рассказал о состоянии госпитализированного Анатолия Чубайса

Игорь отмечает позитивную динамику
Анатолий Чубайс находится в клинике во Франкфурте под пристальным наблюдением врачей. Об этом сообщил его брат Игорь.
Ранее у экс-главы "Роснано" диагностировали синдром Гийена-Барре. Сначала он лежал в одной из итальянских клиник, а теперь проходит реабилитацию в ФРГ.
"Он сам держит телефон и пишет. А это позитивная динамика, я считаю. Конечно, брат еще под пристальным наблюдением врачей. Но многое уже делает самостоятельно. Знаю, что его состояние с каждым днем все лучше", - поделился Чубайс-старший в беседе с изданием "Собеседник".
Игорь отметил, что родственники связывают текущую болезнь с перенесенным COVID-19.
"Я не могу что-либо по этому поводу сказать, так как не медик. Только каждый день желаю, чтобы мы поскорей забыли об этой неприятной болезни. Анатолий — крепкий мужчина, у него нет никаких хронических заболеваний", - сообщил брат Чубайса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"