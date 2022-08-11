Киев намеренно целится по хранилищу ядерных отходов на ЗАЭС

Повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская"

Глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий заявил, что на Запорожской АЭС в районе хранилища радиоактивных изотопов зафиксировали три "прилета" ракет, специалисты получили указание перейти в защищенные помещения.

Он добавил, что в результате украинских обстрелов Запорожской АЭС повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". В результате обрыва линий электропередачи после украинского обстрела начался пожар на поле, на месте работают пожарные.

В настоящее время какого-либо загрязнения на Запорожской АЭС не фиксируется, радиационный фон в норме.

Власти Запорожской области отмечают, что Киев намеренно целится по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС, чтобы спровоцировать взрыв "грязной бомбы".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"