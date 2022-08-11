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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в интернете

18:37
  • четверг
  • 11 августа 2022

Жертву просят помочь поднять рейтинг на торговых площадках

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о новой схеме, которую стали использовать мошенники в интернете.

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"Распространение достаточно большое получила ситуация, когда телефонный мошенник уговаривает клиента помочь ему поднять свой рейтинг при продаже товаров", - отметил он (цитата по РИА "Новости").

Жертву просят купить товары, обещая потом вернуть деньги и добавить сверху 4-5% от этой суммы.

"Человек видит, что за счет оказания помощи такому продавцу он даже немного зарабатывает. В какой-то момент его вовлекают в покупку более дорогостоящих предметов, но в какой-то момент это останавливается, как карточный домик, и клиент несет большие убытки", - добавил Кузнецов.

По его словам, рост телефонного мошенничества уже приближается к уровням начала года.

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