В Москве заметили испанских слизней

Серьезной угрозы для людей они не представляют

В московском регионе - нашествие огромных испанских слизней. Их теперь можно встретить в парках и на газонах, на детских площадках и на дорожках. Красно-коричневые экзотические существа зачастую производят неприятное или даже отталкивающее впечатление. Некоторые особи достигают размера с ладонь взрослого человека. Но серьёзной угрозы для людей не представляют. Тем не менее специалисты не советую их брать в руки.

Они, кажется, уже повсюду. В Москве - на дорожках в парках, на клумбах и детских площадках, а в Подмосковье они с удовольствием проводят время на дачных участках. Легко и быстро расправиться с капустной грядкой или ягодным кустом испанским слизням ничего не стоит. Они всеядны.

"Естественно, он капусту будет кушать. А если вы ему хлебушка положите, конечно, он хлебушек съест. А если пивка нальёте - он поползет на запах пива, потому что это ему тоже нравится. Они еще и каннибалы", - заявил Андрей Туманов, председатель общероссийской организации "Садоводы России".

Испанские слизни - моллюски из рода Arion. Красно-коричневого или даже оранжевого окраса. В длину могут достигать двенадцати сантиметров.

"У нас данный слизень не вырастает до больших размеров, его численность регулирует сама матушка природа, так как в теплых регионах более теплые зимы. У нас же они зимуют под снежным покровом, листвой, травой, где идет естественный отбор", - сказал Роман Афанасьев, начальник отдела ГПБУ "Мосприрода".

Но оказалось, эти южные гости неплохо переносят и северные зимы. А вот серьезных естественных врагов у них здесь нет - разве что ежи и птицы небольших размеров. Поэтому испанские слизни активно, беспрепятственно размножаются. И довольно давно уже терроризируют и север Европы.

"Испанские слизни - гермафродиты. Это значит для размножения им не нужен партнер. И в этом очень большая опасность", - сказал ютуб-пользователь Dabas koncertzāle / Nature Concerthall.

За лето одна особь может оставить 400-500 потомков. В Россию испанские слизни, скорее всего, попали несколько лет назад вместе с импортными фруктами, декоративными растениями или посадочным материалом. Слизни весьма неприятны снаружи. Но людям бояться их не стоит. Серьезной угрозы для здоровья они не представляют. Ядовитых веществ не выделяют. Единственное - слизь может вызывать аллергическую реакцию. И конечно, они могут быть переносчиками различных инфекций. Главное - не брать их в руки. Но делать это не рискуют даже гурманы, экспериментирующие с разными видами моллюсков.

"Потому что там процентов семьдесят - это слизь, которую вы есть не будете. Хотя курочки едят очень хорошо", - рассказал - Андрей Туманов, председатель общероссийской организации "Садоводы России".

А люди, видимо, еще не научились их правильно готовить. Как и эффективно с ними бороться.

Юлия Богоманшина, Камила Султанова, Сергей Долгих, "ТВ Центр".

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