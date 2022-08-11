Мужчина под видом стажера ограбил три московских магазина

Он забирал выручку и скрывался

В Москве задержали 28-летнего грабителя. Он, представляясь стажёром, обокрал несколько сетевых супермаркетов. Новичок в спецодежде подозрения не вызывал. Мужчину ставили обучаться за кассу. И как только он оставался один, забирал всю выручку и скрывался. Правоохранители выяснили, что подозреваемый за несколько дней обнёс как минимум три столичных магазина.

Каждый раз ларчик открывался просто. Вот кассир супермаркета вытаскивает пачку крупных купюр. Прячет их в карман и быстро уходит. А это уже другой эпизод – человек тот же, а форма - другая. Здесь он действует более хладнокровно: не торопясь собирает всё, что есть в кассе. Делает вид, будто пересчитывает выручку. Вот только это не сотрудник магазина, а случайный человек.

"Установлено, что неизвестный приходил в магазины, расположенные на улицах Новаторов, Новочеремушкинская и Профсоюзная, он представлялся стажером-кассиром. В течение нескольких дней он похитил из касс трех супермаркетов денежные средства в размере около 100 тысяч рублей", - сказал Аркадий Баширов, дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ни в одном из трех супермаркетов "стажер" не вызвал подозрения у настоящих сотрудников. Мужчину сразу ставили за кассу. Причём одного. Как работать, он знал. Тревогу администрация торговой точки поднимала лишь после того, как новичок исчезал с деньгами. В розыске оперативникам помогло видео с камер наблюдения. Задержали злоумышленника - 28-летнего приезжего - на юго-западе Москвы. Часть похищенных денег он уже успел потратить. Съемочная группа "ТВ Центра" отправилась по следам стажёра.

Объявления о приеме на работу кассиров висят почти в каждом супермаркете, а значит и "текучка" в торговых точках высокая. Сотрудники, которые сами устроились недавно, могли спокойно отнестись к появлению еще одного нового лица. Важную психологическую роль, наверняка сыграло то, что "кассир" приносил с собой форму.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража". "Кассиру" грозит до двух лет лишения свободы. До суда ему в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. А значит сотрудникам торговых сетей стоит быть бдительнее.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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