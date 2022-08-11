"Слушайся эту тетю": как женщина продала ребенка за 300 тыс. рублей

Мальчика временно забрали органы опеки

В Екатеринбурге суд арестовал на 2 месяца женщину, которая пыталась продать собственного сына. Предложение она опубликовала в соцсетях. Просила 300 тысяч рублей. Это объявление привлекло внимание волонтёров и полиции. Оказалось, что у неё есть ещё двое родных и трое приёмных детей. Как женщина объяснила свой поступок и какая судьба ждёт героев истории?

- Наргиза, вы знаете, где сейчас ребёнок, что с ним, как он вообще? Волнуетесь? Переживаете, может быть?

Это сейчас она молчит и прячет лицо. А ещё совсем недавно вела активную деятельность в интернете. Сразу на нескольких сайтах 36-летняя жительница Екатеринбурга Наргиза Айтматова разместила объявление о продаже собственного сына. 7-летнего мальчика она предлагала отдать в другую семью за 300 тысяч рублей. Жуткое предложение увидели представители организации, которая борется с торговлей людьми. На женщину под видом потенциальных покупателей тут же вышли волонтёры. Сделка состоялась на фудкорте одного из торговых центров.

"Она попрощалась со своим сыном, поцеловала его, она заплакала, это правда. Я плакала. И она плакала. Ребёнок вёл себя спокойно. Он взял меня за руку. Она ему сказала: слушайся эту тётю. Всё. Ребёнок взял меня за руку и пошёл со мной", - сказала волонтер Анна.

В этот момент женщину и задержали. К продаже ребёнка она подошла, можно сказать, со всей ответственностью: собрала необходимые бумаги на мальчика, сняла его с учёта в поликлинике и забрала документы из школы.

"Задержанная в последующем отпираться не стала и под тяжестью улик созналась в содеянном. В настоящее время по уголовном делу продолжается выполнение комплекса мероприятий по сбору доказательств. Проведён осмотр изъятых предметов. Проведены выемки документов. Допрошен ряд свидетелей. Выполняются иные процессуальные действия", - рассказал Александр Шульга, старший помощник управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.

Отчим мальчика - второй муж Наргизы - утверждает, что ничего не знал о её планах. По словам обвиняемой, на преступление её толкнуло тяжёлое материальное положение. Женщина, действительно, не работала. Но доходов мужа вполне хватало не только на жизнь супругов и шестерых детей, но и на строительство дома. У знакомых семьи - своя версия.

- У Наргизы родственники в Киргизии. Они всё время звонят, деньги просят. У них кредиты. Я не знаю про это. Она решила, наверное, так. - То есть, она хотела помочь своим родственникам? - Да, да, да. А так - нормально живут.

Ребёнка временно забрали органы опеки. У мальчика задержка в развитии. По словам специалистов, он даже не понял, что его пытались продать. Горе-матери уже предъявили обвинение. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Оксана Фомичева, Сергей Костиков. "ТВ Центр".

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