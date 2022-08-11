"Моя концовка будет другой": Джордж Мартин открестился от финала "Игры престолов"

Писатель активно участвовал в съемках первых четырех сезонов

Американский писатель Джордж Мартин рассказал в интервью газете The New York Times, что активно участвовал в съемках первых четырех сезонов "Игры престолов", но затем сосредоточился на написании романа "Ветра зимы" из цикла "Песнь льда и пламени".

"К пятому и шестому сезонам, а особенно - к седьмому и восьмому я оказался практически не у дел", - добавил автор.

По его словам, с вопросом о том, почему финал сериала показался многим неудачным, стоит обратиться к создателям шоу Дэну Уайссу и Дэвиду Бениоффу.

"Моя концовка будет совсем другой", - пообещал Мартин.

Премьера "Игры престолов" по циклу романов "Песнь льда и пламени" состоялась на сервисе HBO в 2011 году, а заключительный восьмой сезон вышел в 2019-м.

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