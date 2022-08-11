Шойгу проинспектировал предприятия ОПК в Московской и Тульской областях

Министр проверил ход выполнения государственного оборонного заказа

Министерство обороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в четверг посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей.

Так, в подмосковной Коломне Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа Научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения". Министру показали новейшие образцы вооружения, технологический процесс производства и конечной сборки изделий, работу лабораторно-испытательного комплекса предприятия.

В Тульской области глава Минобороны проверил выполнение ГОЗа Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова, где осмотрел производственные линии, новейшие разработки в области бронетанковой техники, ракетного, противотанкового и стрелкового вооружения.

"Также Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на "Научно-производственном объединении "СПЛАВ", где ему была продемонстрирована работа испытательного центра и производственных лабораторий предприятия", - уточняется в сообщении (цитата по РИА "Новости").

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"