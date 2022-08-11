РФС утвердил новый формат Кубка России

Турнир будет разыгрываться с использованием системы Double elimination
Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза утвердило систему проведения Кубка России сезона-2022/23, сообщила пресс-служба организации.
Отныне турнир будет разыгрываться с использованием системы Double elimination, то есть команды будут выбывать из соревнований после двух поражений.
Кроме того, бюро исполкома утвердило структуру календаря Кубка России. Турнир стартует 16 августа матчем "Амкал" - "Зоркий Красногорск".
Также была утверждена программа оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"