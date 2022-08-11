РФС утвердил новый формат Кубка России

Турнир будет разыгрываться с использованием системы Double elimination

Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза утвердило систему проведения Кубка России сезона-2022/23, сообщила пресс-служба организации.

Отныне турнир будет разыгрываться с использованием системы Double elimination, то есть команды будут выбывать из соревнований после двух поражений.

Кроме того, бюро исполкома утвердило структуру календаря Кубка России. Турнир стартует 16 августа матчем "Амкал" - "Зоркий Красногорск".

Также была утверждена программа оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям.

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