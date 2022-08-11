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ООН отказалась размещать миротворцев на ЗАЭС

19:59
  • четверг
  • 11 августа 2022

Стороны сами в состоянии обеспечить безопасность

Разговоров о размещении миротворцев ООН на Запорожской АЭС не ведется, так как стороны сами в состоянии обеспечить безопасность, заявили в офисе генсека ООН.
Киев намеренно целится по хранилищу ядерных отходов на ЗАЭС

Представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН обеспокоена продолжением "военных действий" в районе ЗАЭС и рассчитывает на демилитаризацию станции и окружающей ее территории.

"Мы обеспокоены продолжающимися военными действиями на станции и вокруг нее", - указал Дюжаррик, отметив, что "демилитаризация станции и территории вокруг нее является насущной необходимостью" (цитата по ТАСС).

Ранее глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий заявил, что на Запорожской АЭС в районе хранилища радиоактивных изотопов зафиксировали три "прилета" ракет. В результате украинских обстрелов повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская".

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