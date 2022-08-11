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Саакашвили поставили 17 диагнозов

20:04
  • четверг
  • 11 августа 2022

Об этом рассказал брат экс-президента Грузии

Брат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий рассказал о состоянии здоровья экс-главы государства.
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"Он очень слаб. Выяснилось, что за последние два-три дня ему поставили еще три диагноза, следовательно, в Грузии ему не становится лучше. Мы ожидаем прибытия иностранных экспертов для изучения ситуации, чтобы как можно быстрее организовать его транспортировку в заграничную клинику. Если не ошибаюсь, у него 14 диагнозов и за последние дни добавилось еще три", - сообщил он (цитата по РИА "Новости").

По словам Георгия Саакашвили, его брат почти не принимает пищу и похудел с момента поступления в тбилисскую клинику на 11 килограммов.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в октябре прошлого года. Экс-президента арестовали и заключили в тюрьму города Рустави, где он объявил голодовку, которую потом прекратил из-за развития тяжелых заболеваний. Вскоре политика перевели в столичную клинику "Вивамед", адвокаты и требуют направить его на лечение за границу.

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