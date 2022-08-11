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При аварии на американских горках в Германии пострадали более 30 человек

20:41
  • четверг
  • 11 августа 2022

Расследование начала криминальная полиция

В немецком Гюнцбурге в парке развлечений Legoland произошла авария на американских горках, передает газета Augsburger Allgemeine Zeitung.

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Уточняется, что столкнулись два поезда. По меньшей мере 34 человека пострадали. Двое получили серьезные травмы, остальные отделались ушибами и ссадинами.

В настоящее время продолжается спасательная операция. В ней задействованы три вертолета и 15 машин скорой помощи.

Расследование начала криминальная полиция города Ной-Ульм.

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