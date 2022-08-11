При аварии на американских горках в Германии пострадали более 30 человек

Расследование начала криминальная полиция

В немецком Гюнцбурге в парке развлечений Legoland произошла авария на американских горках, передает газета Augsburger Allgemeine Zeitung.

Уточняется, что столкнулись два поезда. По меньшей мере 34 человека пострадали. Двое получили серьезные травмы, остальные отделались ушибами и ссадинами.

В настоящее время продолжается спасательная операция. В ней задействованы три вертолета и 15 машин скорой помощи.

Расследование начала криминальная полиция города Ной-Ульм.

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