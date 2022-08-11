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Польше предрекли дефицит газа в декабре

21:30
  • четверг
  • 11 августа 2022

Нехватку придется компенсировать на бирже

Представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк заявил в программе Onet Rano на YouTube, что Польша аварийно закупает уголь на зиму.

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"Наши аналитики проанализировали рынок газа в Европе, в Польше, наши контракты и состояние хранилищ. Оказалось, что, как считают наши аналитики, уже в декабре в Польше может появиться нехватка газа на уровне 40% спроса", - добавил эксперт.

Он уточнил, что, скорее всего, нехватку газа тоже придется закупать на бирже.

"Это будут траты на уровне более 30 миллиардов злотых (более 6 миллиардов долларов). Это приведет к еще большему подорожанию газа в Польше", - заключил Юзефяк, обратив внимание на то, что правительство "делает хорошую мину при плохой игре".

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