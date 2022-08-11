ВСУ поразили ракетами пожарную часть рядом с ЗАЭС

Пожара на атомной станции удалось избежать

Украинские войска открыли огонь из тяжёлой артиллерии и РСЗО по Запорожской АЭС, которая накануне подверглась атаке дронами. Об этом сообщают местные власти. Пострадавших нет. Обстрелы окрестностей станции усилились в преддверии заседания Совбеза ООН по этому вопросу. Оно пройдет в Нью-Йорке. Ещё одна цель националистов - Каховская ГЭС в Херсонской области. Последствия аварии на ней могут иметь катастрофический масштаб сразу для нескольких регионов. Украинские снаряды прилетают в жилые кварталы соседних населённых пунктов и приводят к новым жертвам среди мирных граждан.

Это похоже на агонию – ВСУ вновь обстреляли атомную станцию. Били из реактивных систем и тяжелой артиллерии. Вот так выглядит пожарная часть – окна выбиты взрывной волной. Несколько снарядов упали на территорию. Еще несколько - в поле, в результате чего произошло возгорание.

Пожарные бригады до ночи тушили тлеющую траву. Осколками повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". Но главной целью была АЭС, там пожара удалось избежать, радиоактивный фон в норме.

"4 снаряда упали в непосредственной близости от хранилища ядерных изотопов. Также были проведены ряд ударов по другим инфраструктурным объектам города. В частности, они принялись уже за другой наш градообразующий комплекс – это тепловая станция. Там находится узел, вместе с диспетчерским пунктом он контролирует вообще энергопоток", - рассказал Александр Волга, глава ВГА Энергодара.

Власти освобожденной Россией территории Запорожской области уже разработали план действий, вплоть до эвакуации граждан на случай ЧС. А еще здесь готовы принять генсека ООН и миссию МАГАТЭ, чтобы предъявить доказательства украинских обстрелов. Каждый житель Энергодара и соседних населенных пунктов уверенно покажет, откуда были прилеты – Марганец, Томаковка и Никополь. Киевские каратели каждую ночь терроризируют мирное население. В Каменке-Днепровской повреждены пять многоквартирных домов, общежитие, гаражный кооператив и площадка детского сада, куда по вечерам приходят играть десятки детей.

- Первый был прилет - спокойная реакция. Второй прилет был намного ближе, потому что начала квартира ходить ходуном, свет потух.

В Днепровке, где на днях ВСУ раскидали противопехотные мины, сегодня разрушен жилой дом и детский сад. Погибла женщина. В Херсонской области тоже неспокойно. Вот такая сирена сейчас звучит в Новой Каховке, предупреждает о возможных обстрелах. Поэтому нам сейчас нужно укрыться и переждать.

Местные жители на эти звуки уже не реагируют – привыкли. Да и спрятаться в старых домах особо негде.

Пока Украина разрушает, Россия восстанавливает. В Новой Каховке готовят школы к 1 сентября, ремонтируют крыши разрушенных домов, меняют окна.

Одна из главных целей атак ВСУ – Каховская ГЭС. Результат последнего обстрела – мост хоть и поврежден, но функционирует.

В случае разрушения дамбы последствия будут катастрофическими. Некоторые районы, в том числе Крым, останутся без питьевой воды, обширные сельскохозяйственные территории надолго превратятся в болота, а Херсонская область останется без света.

Чтобы этого не произошло, российские специалисты сейчас модернизируют две изношенные турбины. После ремонта мощность станции возрастет на треть.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр", Запорожская и Херсонская области.

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