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The Washington Post. Киев потерял месторождения на 12 трлн долларов

20:59
  • четверг
  • 11 августа 2022

Заморожены оказались инвестиционные проекты в энергетике и горнорудном секторе

Газета The Washington Post сообщила, что после начала российской спецоперации Украине потеряла контроль над месторождения полезных ископаемых на общую сумму в 12,4 триллиона долларов.

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Уточняется, что речь идет о 63 месторождения угля, 11% запасов нефти, пятой части природного газа, 42% металлов и трети месторождений редкоземельных элементов, включая необходимый для производства аккумуляторов литий.

Также в этот перечень попали месторождения урана, золота и известняка.

Все эти месторождения нужны для производства высокотехнологичной продукции. Заморожены оказались инвестиционные проекты в энергетике и горнорудном секторе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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