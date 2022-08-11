Медведев посетил ЛНР

Зампред Совбеза встретился с руководителями республик Донбасса

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в Telegram, что посетил в четверг Луганскую народную республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным.

"По поручению президента России провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса", - уточнил Медведев.

Он добавил, что в совещании приняли участие в том числе генеральный прокурор России Игорь Краснов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством России, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан, - рассказал зампред Совбеза.

В частности, Бастрыкин проинформировал о ходе расследования совершенных украинскими националистами преступлений.

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