МИД обвинил Латвию в русофобии

Власти республики открыто прославляют нацизм, отметили в Москве

Русофобия стала "камертоном" латвийской внешней политики. Об этом говорится в комментарии МИД России в ответ на заявление Сейма Латвии о "признании" России "государством - спонсором терроризма" с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам.

"Данное заявление принято парламентом страны, власти которой открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину, где те сражаются в составе подконтрольных Киеву неонацистских формирований, на стороне печально известного своими террористическими методами батальона "Азов", - перечислили в МИД России.

Там также напомнили, что Латвия - государство, которое находится на усиленном мониторинге Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Ранее Сейм Латвии признал Россию страной, поддерживающей терроризм. Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что Россия неоднократно прямо или косвенно поддерживала террористические режимы, в том числе поставляла оружие властям Сирии.

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