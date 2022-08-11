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Минобороны рассказало о повреждениях на ЗАЭС в результате ударов ВСУ

22:51
  • четверг
  • 11 августа 2022

Важная инфраструктура не задета

В результате обстрела ВСУ Запорожской АЭС повреждено оборудование системы охлаждения ядерных реакторов, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. При этом важная инфраструктура ЗАЭС не задета, отметил он.

По данным Минобороны, ЗАЭС обстреляли 11 августа из 152-мм орудий. Атаку совершили подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ со стороны населенного пункта Никополь.

"В результате ударов частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов", - сообщил Мизинцев.

Тему ЗАЭС ранее обсудили на заседании Совбеза ООН. Постпред России при организации заявил, что Россия считает оправданным прибытие специалистов МАГАТЭ на станцию "как можно раньше", возможно, до конца августа.

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