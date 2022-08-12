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Озвучены имена новых героев спецоперации

08:37
  • пятница
  • 12 августа 2022

Бойцы проявляют настоящее мужество

В Минобороны рассказали о новых подвигах наших героев, проявляющих мужество и профессионализм в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Зенитный дивизион под командованием майора Андрея Савельева подвергся атаке ВСУ с применением беспилотников. Грамотное руководство майора позволило без потерь вывести наших военных из-под огня, сохранить технику и, сменив позиции, нанести ответный удар и уничтожить все воздушные цели неонацистов.

Подразделение рядового Евгения Чудан-оола в ходе освобождения одного из населённых пунктов попало под обстрел националистов. Евгений, рискуя собственной жизнью, эвакуировал в безопасное место раненого сослуживца, а затем вернулся к бою, из миномета подбил 4 вражеских машины и уничтожил не менее 12 националистов.

Старший сержант Артём Марчин во время инженерной разведки обнаружил и обезвредил 9 установленных украинскими радикалами растяжек. Кроме того, Артем выявил позиции двух миномётных расчётов противника и передал их координаты командованию, в результате чего готовившиеся диверсии против наших военных были предотвращены.

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