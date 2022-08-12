Минобороны показало кадры боевой работы Су-35С

Истребитель выполняет задачи в зоне спецоперации

На боевом посту свой профессиональный праздник отмечают наши летчики, сегодня - день Военно-воздушных сил России. Со 110-летним юбилеем со дня основания этого рода войск действующих военнослужащих и ветеранов поздравил министр обороны Сергей Шойгу, он отметил их неоценимый вклад в защиту воздушных рубежей нашей страны и эффективное решение задач в Донбассе.

Также наше военное ведомство показало кадры боевой работы одного из флагманов нашей авиации - многоцелевого истребителя Су-35С. В зоне спецоперации по защите Донбасса экипажи Западного военного округа уничтожают как воздушные, так и наземные цели противника.

Вылеты осуществляют в светлое и темное время суток при любых погодных условиях. Для поражения авиационной техники, радиолокационных станций и украинских ПВО применяют управляемые высокоточные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

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