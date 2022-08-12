ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало кадры боевой работы Су-35С

08:40
  • пятница
  • 12 августа 2022

Истребитель выполняет задачи в зоне спецоперации

На боевом посту свой профессиональный праздник отмечают наши летчики, сегодня - день Военно-воздушных сил России. Со 110-летним юбилеем со дня основания этого рода войск действующих военнослужащих и ветеранов поздравил министр обороны Сергей Шойгу, он отметил их неоценимый вклад в защиту воздушных рубежей нашей страны и эффективное решение задач в Донбассе.

Также наше военное ведомство показало кадры боевой работы одного из флагманов нашей авиации - многоцелевого истребителя Су-35С. В зоне спецоперации по защите Донбасса экипажи Западного военного округа уничтожают как воздушные, так и наземные цели противника.

Вылеты осуществляют в светлое и темное время суток при любых погодных условиях. Для поражения авиационной техники, радиолокационных станций и украинских ПВО применяют управляемые высокоточные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.