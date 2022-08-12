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Москва предупредила о риске провокаций ВСУ на Запорожской АЭС

08:20
  • пятница
  • 12 августа 2022

Это может произойти в случае ухода с АЭС российских военных

Украина в случае вывода российских войск с Запорожской АЭС может использовать этот объект для осуществления провокаций. Об этом в четверг, 11 августа, рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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Дипломат отметил в ходе заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе Москвы, что мир уже имел возможность убедиться в том, "на что способен киевский режим".

Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях, подчеркнул Небензя. В случае ухода российских войск Запорожская АЭС "останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций", сообщает ТАСС.

Ранее ВСУ вновь обстреляли Запорожскую атомную станцию из реактивных систем и тяжелой артиллерии. Осколками повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". Пожара на самой АЭС удалось избежать, радиоактивный фон в норме.

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