Россия завершила испытания противотанковой пушки 2С25

Об этом рассказали в "Ростехе"

В России завершились государственные испытания модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказал первый заместитель руководителя госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

Как уточнил Артяков, в ближайшее время ожидается присвоение этому образцу литеры "О1", после чего машина может быть принята на вооружение российскими военными.

Улучшенная САУ 2С25 представляет собой бронированную гусеничную плавающую машину с мощным артиллерийско-ракетным комплексом. Она многофункциональна, может без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и одновременно вести стрельбу на плаву.

Кроме того, 2С25 может вести боевые действия как в высокогорье, так и в тропическом климате и в болотистой местности, сообщает РИА Новости.

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