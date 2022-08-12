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В Совфеде предупредили ЕС о последствиях эмбарго на российскую нефть

08:59
  • пятница
  • 12 августа 2022

Это накажет европейцев, а не Россию

Евросоюз еще может избежать больших проблем из-за эмбарго на поставки нефти из России. Такое мнение в четверг, 11 августа, высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.
Цены на нефть выросли после остановки Украиной транзита по "Дружбе"

Российский сенатор написал в своем Telegram, что западные СМИ сделали вывод — Россия вышла на уровень добычи нефти начала 2022 года, а значит, "выигрывает схватку за энергетические рынки".

С учетом этого Европе будет очень трудно без российской нефти, а эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое ЕС вводит с 2023 года, "накажет куда больше самих европейцев, чем Россию", отметил Пушков.

Член Совфеда отметил, что у ЕС еще есть время, чтобы скорректировать собственные санкции и отказаться от такого эмбарго.

Евросоюз тем временем обсуждает новый, седьмой, пакет антироссийских санкций. В числе прочего в Брюсселе изучают возможность установить предельную цену на нефть из России, а также рассчитывают к концу 2022 года полностью отказаться от закупок российской нефти.

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
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