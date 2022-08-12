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Появились подробности обысков ФБР в поместье Трампа

09:17
  • пятница
  • 12 августа 2022

Агенты искали документы, связанные с ядерным оружием

Федеральное бюро расследований (ФБР) искало секретные документы, связанные с ядерным оружием, во время обыска в поместье 45-го президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом в четверг, 11 августа, рассказали информированные источники.
"Месть глубинного государства": реакция на обыск в поместье Трампа

По словам собеседников The Washington Post, обыск указывает на глубокую обеспокоенность американских властей по поводу засекреченной информации, которая, по их мнению, может попасть в чужие руки.

При этом не уточняется, были ли искомые документы обнаружены в ходе обыска.

Дональд Трамп заявил, что не имеет возражений против немедленного рассекречивания документов, связанных "с этим антиамериканским, необоснованным и лишенным всякой необходимости рейдом" в его поместье. Однако политик потребовал предать гласности ордер на обыск его поместья.

Ранее Трамп заявил, что он не был предупрежден о готовящемся обыске в своем поместье, и обвинил правоохранительные органы в "политическом преследовании". Источники рассказали, что агенты ФБР искали "конкретные документы", которые были обнаружены и изъяты из сейфа политика. Трамп подтвердил, что участники обыска "даже взломали мой сейф".

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