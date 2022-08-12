Москвичей предупредили о возвращении жары

В выходные в столице воздух прогреется до 28-31 градуса

Температура воздуха в Москве повысится в предстоящие выходные дни до 28-31 градуса, в начале следующей недели жара только усилится. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что с пятницы столичный регион будет находиться в центре антициклона, затем — в его теплой части. Это приведет к существенному повышению температуры воздуха.

Однако предстоящий жаркий период будет комфортнее предыдущего, поскольку ночи будут достаточно прохладные — ожидается 12-16 градусов тепла.

В начале следующей недели жара усилится. В понедельник, вторник и среду температура будет еще повышаться на один-два градуса днем. Ночные температуры подрастут до 15-17 градусов, рассказал Вильфанд.

В Гидрометцентре призвали россиян к осторожности, напомнив об опасности высоких температур, сообщает ТАСС.

В пятницу, 12 августа, в Москве ожидается от 26 до 28 градусов тепла, в ночь на 13 августа похолодает до 12 градусов тепла. Скорость ветра переменных направлений не превысит 7 м/с. Осадки не прогнозируются.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москве в выходные 13-14 августа ожидается сухая и солнечная погода. По словам синоптика, установится "очень хорошее летнее тепло, и в этом смысле предстоящие выходные будут идеальными, погода "на миллион", на небе ни облачка".

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