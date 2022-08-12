"Слегка слабоумные": ЕП не поддержал аннулирование шенгена россиянам

Решение Таллина бесперспективно

Депутат Европарламента назвал признаком слабоумия решение властей Эстонии закрыть въезд в страну россиянам, имеющим выданную Таллином шенгенскую визу. Яна Тоом уверена, что провести абсурдную идею через Совет ЕС ее инициаторы не смогут.

Предложение запретить въезд в Эстонию россиянам с шенгенскими визами, выданными эстонским посольством, внес министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу. Его поддержали премьер Кая Каллас и глава МВД Лаури Ляэнеметс.

"Это абсурдная ситуация. Мы не можем принимать решения за всю Шенгенскую зону, к счастью, только за себя. Все, что мы можем сделать, - запретить визы, которые мы сами вчера и выдали людям. По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными", - заявила Яна Тоом.

Депутат уверена, что продавить идею запрета виз для россиян на Совете ЕС не получится. Тоом напомнила, что у действующего санкционного режима есть цели – в частности, поддержание или восстановление мира. Она призналась, что не понимает, каким образом запрет на въезд россиян восстановит мир на Украине, передает ТАСС.

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