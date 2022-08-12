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Число случаев COVID-19 в мире превысило 588 миллионов

09:05
  • пятница
  • 12 августа 2022

В тройку лидеров вошла Франция

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 588 миллионов. Последнюю информацию по ситуации с коронавирусом приводит американский университет Джонса Хопкинса.

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По данным, полученным экспертами на утро 12 августа, в мире зафиксировано 588 478 087 случаев заболевания COVID-19. Скончались за время пандемии 6 430 692 пациента с коронавирусом.

На первом месте по числу заразившихся по-прежнему США -  92 719 491. В Индии выявлено 44 223 557 заболевших. На третьем месте Франция с показателем 34 383 344 случаев COVID-19, она обогнала в этой статистике Бразилию, где заболели коронавирусом 34 124 579 человек, сообщается на сайте университета.

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