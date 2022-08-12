Постпред России в ООН жестко высказался по поводу Запорожской АЭС

Экстренное заседание Совбеза ООН собралось по инициативе Москвы

Ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС ляжет на кураторов Украины. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Он пояснил, что действия Киева толкают мир на грань ядерной катастрофы, но зарубежные спонсоры выдали ему карт-бланш на совершение любых преступлений. Ситуацию обсудили на экстренном заседании Совбеза ООН. Вина Украины настолько очевидна, что даже западные дипломаты не решились обвинять Москву в атаках на АЭС.

Катастрофа крайне близка, но еще не случилась и ее можно предотвратить. Эхо Чернобыля звучит и 36 лет спустя. В России хорошо знаю цену этой трагедии. Знают и на Украине. Но даже в условиях высшей степени опасности разыгрывают карту Запорожской АЭС в своих интересах. А экстренное заседание Совбеза ООН по этой проблеме собирается по инициативе российской стороны.

"Мы неоднократно предупреждали наших западных коллег, что если они не образумят киевский режим, то он пойдет на самые чудовищные и безрассудные шаги, последствия которых отзовутся далеко за пределы Украины. К сожалению, именно это сейчас и происходит. Преступные атаки Киева на ядерную инфраструктуру толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с Чернобыльской. Со своей стороны готовы оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов. Считаем оправданным, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС как можно скорее, возможно, еще до конца августа", - заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Посетить Запорожскую АЭС инспекция МАГАТЭ должна была еще в июне, но препятствием стал неожиданный запрет службы безопасности ООН. То, что это было политическое решение, сегодня признает и глава агентства.

"МАГАТЭ могло выполнить такую миссию с июня, когда мы были готовы к работе. Но, к сожалению, в силу политических факторов и других соображений это оказалось невозможным. Мы видели, что произошло за последние два месяца. И не можем больше допустить, чтобы такие факторы нас задерживали", - отметил Рафаэль Гросси.

Стучаться в открытую дверь - обычная практика для представителей США в ООН. Вот и на этот раз Линда Томас-Гринфилд словно не слышала выступления российского дипломата и потребовала свободного доступа инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. А также предложила создать вокруг станции некую зону безопасности. Хотя, как уже говорил Василий Небензя, персонал АЭС может сегодня спокойно работать именно потому, что ее охраняют российские военные - как раз от обстрелов ВСУ. При этом украинская сторона, словно в бреду, утверждает, что по АЭС бьют российские войска.

"Не планирую вступать в полемику с представителем киевского режима и реагировать на его потоки сознания и лжи, которыми он сегодня с нами поделился. Хочу обратить внимание на другое. Представитель киевского режима, единственный на сегодняшнем заседании, даже исключая своих покровителей, утверждал, что это Россия обстреливает контролируемую ей же Запорожскую АЭС и г. Энергодар, в котором проживают в том числе сотрудники станции. Я хочу привлечь ваше внимание к этому заявлению украинской стороны для протокола", - сказал Небензя.

Уже не первый месяц ВСУ планомерно наносят удары по Запорожской АЭС. Среди персонала станции есть погибшие и раненые - граждане Украины. Последний обстрел случился накануне. Три снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов. Были повреждены подстанция и линия электропередачи. Специалисты говорят: мощную бетонную защиту реакторов разрушить практически невозможно. Опасны именно отключения электричества - в этом случае остановится прокачка воды для охлаждения - а это прямой путь к ядерной катастрофе.

Василий Небензя напомнил: в случае ядерного инцидента, который может произойти по вине украинских военных на Запорожской АЭС, в зоне радиоактивного заражения окажутся как минимум 10 регионов Украины, в том числе Киев, Харьков и Одесса. А также приграничные районы России, Белоруссии, часть территории Молдавии, Болгарии и Румынии. И это самый оптимистичный сценарий. В этом случае, подчеркнул Небензя, вся ответственность ляжет на киевский режим и его западных спонсоров.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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