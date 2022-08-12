ВСУ продолжают обстреливать Энергодар

Украина не перестает терроризировать мирных жителей

Десятки ракет и артиллерийских снарядов выпустили ВСУ по Запорожской АЭС с начала августа. Об этом в пятницу сообщили в администрации области. Российские военные и ПВО практически непрерывно отражают атаки и подавляют огневые позиции противника. Накануне радикалы вновь обстреляли территорию крупнейшей в Европе атомной электростанции и города Энергодар, поставив под угрозу жизнь и здоровье тысяч мирных людей.

Отсюда до реакторов атомной электростанции менее полутора километров. Накануне здесь плотно ложились снаряды. Несколько - на территории АЭС, на пустыре, где загорелась трава, и на территории пожарной части, где взрывной волной и осколками выбило практически все окна.

Раскуроченная проходная, битое стекло, воронки от крупнокалиберных снарядов – эксперты по баллистике легко определят, откуда шел обстрел. Пожарные бригады до ночи тушили тлеющее поле. На АЭС снаряды упали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов. Катастрофических последствий на этот раз удалось избежать. Станция сейчас работает в штатном режиме. Курсируют автобусы, забирающие работников со смены.

Киев долго сопротивлялся, но под напором международной общественности все-таки снисходительно разрешил миссии МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС. Правда, неожиданно возникли странные и очень обтекаемые условия. Визит должен пройти в строгом соответствии с законодательством Украины – что это означает, никто пока так и не понял.

Впрочем, Киев сейчас лишь исполнитель – музыку заказывают западные кураторы, которые требуют создать демилитаризованную зону и даже ввести натовских миротворцев.

"Это неприемлемая идея. Мы расцениваем ее как провокацию. Какая может быть демилитаризованная зона, если по тебе все равно постоянно стреляют? Как только мы выведем оттуда войска, туда обязательно зайдут украинские боевики, вывесят свой флаг и продолжат заниматься обстрелами. Об этом не скрывая говорят представители украинской власти, называя подобные действия "тактикой вытеснения", - заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

А вместе с вытеснением Киев наверняка захочет стереть и следы своих преступлений. Но все уже зафиксировано: это обстрелы АЭС из реактивных систем и артиллерии – снаряды попадали в опасной близости от хранилищ изотопов и ядерных отходов, а также самих реакторов.

Целью ВСУ была и гражданская инфраструктура – электроподстанции и ТЭЦ. А еще Украина не перестает терроризировать мирных жителей Энергодара и соседних населенных пунктов – чего только стоят запрещенные мины "Лепестки" в Днепровке. Все это ответ местному населению, которое больше не хочет жить в нацистской Украине.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"