Минобороны опубликовало документы об освобождении Днепропетровска в годы ВОВ

Освобождение города после двух лет оккупации стало важной тактической победой

Свидетельства бессмертного подвига солдат Красной армии, который стал началом конца фашисткой оккупации правобережной Украины. Минобороны России опубликовало архивные документы об одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны - освобождении Днепропетровска осенью 43-го. Тогда советские войска ценой нечеловеческих усилий форсировали реку и нанесли сокрушительный удар по плацдарму нацистов.

Подшивки старых газет, схемы наступательных операций, бесчисленные наградные листы. Пожелтевшие от времени, все они хранят память о событиях почти 80-летней давности.

К приходу Красной армии в Днепропетровске оставалось чуть более двух тысяч советских жителей. Остальные зверски замучены, убиты, многих угнали на каторгу. "Восточный вал" был тем рубежом, за который немецкое командование не собиралось отступать ни при каких обстоятельствах. Вермахт все еще рассчитывал перегруппировать основные силы и переломить ход войны. Однако внезапное наступление 46-й и 8-й гвардейской армий положило начало одному из важнейших этапов Битвы за Днепр. В 3 часа ночи первые отряды советских солдат начали форсирование реки.

"Наши войска находились на левом берегу Днепра. Город расположен на правом. И как раз левый берег очень хорошо обстреливался. Гитлеровцы применяли массированный огонь артиллерии", - рассказала главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Министерства обороны России Виктория Каяева.

В результате наши подразделения потеряли более половины переправочных средств. К тому же, приходилось бороться с сильным холодным течением. Чтобы закрепиться на правом берегу, частям Красной армии потребовалось почти четверо суток. Тогда как Гитлер и вовсе наивно полагал: "скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его". А вот артиллерия действительно не могла быстро преодолеть широкий водный рубеж, часть техники отстала из-за нехватки горючего. А потому основная тяжесть боя ложилась на пехоту.

Тормозить наступление означало дать передышку врагу. Тогда как фашисты явно готовились к серьезной и длительной обороне. Разветвленная сеть траншей, многочисленные ДОТы, хорошо оборудованные огневые точки. Однако все это не смогло помешать освобождению Днепропетровска. Бои за город заняли всего 15 часов.

Битва за Днепр осенью 43-го стала одним из самых кровопролитных сражений в истории Второй мировой войны. Освобождение Днепропетровска же после двух лет оккупации города стало важной тактической победой. Позволило в конечном счете очистить от фашизма всю Правобережную Украину. И каждый документ, с которого снимают гриф "секретно", сегодня становится живым напоминанием о подвиге советских солдат. И о том, какую цену пришлось заплатить.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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