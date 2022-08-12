В Москве обсудили подготовку к муниципальным выборам

Дистанционное голосование станет более открытым и удобным

Подготовку к муниципальным выборам в Москве, а также инновации в работе систем голосования обсудили члены Общественного штаба.

В этом году поиск избирателя на участке станет быстрее и почти автоматическим. Все пункты для голосования оснастят специальными сканерами. Гражданам будет достаточно приложить первую страницу паспорта, и вся информация появится на мониторе компьютера.

Дистанционное голосование станет ещё более открытым и удобным. Членам избиркомов будут помогать более 10 тысяч наблюдателей, в том числе представители политических партий. Выборы муниципальных депутатов Москвы пройдут с 9 по 11 сентября.

"Мы поговорили о том, как будет организована наша работа, приняли за основу кодекс наблюдателя Общественной Палаты и, таким образом, что называется, идём навстречу выборам. Штаб продолжает свои традиции открытости и готовности к диалогу со всеми политическими силами, учитываем все вопросы и всем даём высказаться. Мне кажется, это самое главное для нас", - заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалёв.

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