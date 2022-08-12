В парке "Остров мечты" стартовал этнический фестиваль "День Индии"

Он продлится до конца недели

Болливудские фильмы, йога, пряности и непередаваемый колорит. В московском парке "Остров мечты" стартовал самый масштабный этнический фестиваль столицы - "День Индии".

Площадки делятся на несколько зон. На одной можно пообщаться с мудрецами и освоить медитативные практики. На другой - вдохнуть ароматы специй и научиться готовить экзотические блюда, сообщает "ТВ Центр".

На базаре представлены товары, которыми славится Индия - разные сорта манго, ткани, украшения, масла и благовония. В рамках фестиваля состоится показ традиционной одежды, пройдут свадебные церемонии, мастер-классы по хинди и росписи хной. А завтра начнётся шествие колесниц. Праздник продлится до конца недели.

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