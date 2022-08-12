Шредер подал в суд на бундестаг за отобранные привилегии

Адвокаты экс-канцлера считают, что бонусов политика лишили незаконно

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на бундестаг. Он требует вернуть ему привилегии, которых его лишили ранее за слишком тесные, с точки зрения Берлина, связи с Россией.

Как сообщил адвокат бывшего главы правительства ФРГ Михаэль Нагель, иск подан в административный суд Берлина. Шредер требует, чтобы ему снова предоставили в распоряжение бюро бывшего канцлера с сотрудниками. Адвокаты уверены, что решение бюджетного комитета Бундестага о сокращении финансирования бюро Шредера незаконно.

Решение бюджетного комитета бундестага было принято по заявке правящих партий. Экс-канцлера лишили части привилегий, которые финансируются из средств налогоплательщиков. Так, бюджет перестал выделять деньги на бюро Шредера и зарплаты его сотрудникам. Однако ежемесячную пенсию экс-канцлера и право на личную охрану за Шредером сохранили, передает ТАСС.

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