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Шредер подал в суд на бундестаг за отобранные привилегии

09:36
  • пятница
  • 12 августа 2022

Адвокаты экс-канцлера считают, что бонусов политика лишили незаконно

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на бундестаг. Он требует вернуть ему привилегии, которых его лишили ранее за слишком тесные, с точки зрения Берлина, связи с Россией.

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Как сообщил адвокат бывшего главы правительства ФРГ Михаэль Нагель, иск подан в административный суд Берлина. Шредер требует, чтобы ему снова предоставили в распоряжение бюро бывшего канцлера с сотрудниками. Адвокаты уверены, что решение бюджетного комитета Бундестага о сокращении финансирования бюро Шредера незаконно.

Решение бюджетного комитета бундестага было принято по заявке правящих партий. Экс-канцлера лишили части привилегий, которые финансируются из средств налогоплательщиков. Так, бюджет перестал выделять деньги на бюро Шредера и зарплаты его сотрудникам. Однако ежемесячную пенсию экс-канцлера и право на личную охрану за Шредером сохранили, передает ТАСС.

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