Более 6,4 млрд рублей выплатили беженцам в России

Прибывшие с Украины и из Донбасса получают по 10 тысяч рублей

Более 3,3 млн беженцев прибыли в Россию с территории Украины и Донбасса с февраля. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказал источник в силовых структурах.

Среди прибывших в Россию беженцев — почти 529 тысяч детей. Половину вынужденных переселенцев составляют граждане Донецкой и Луганской народных республик.

По решению российского правительства прибывшим беженцам оказывают единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. Общая сумма выплат уже превысила 6,4 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Ранее с беженцами с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик встретился заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он заверил, что все намеченное в рамках специальной военной операции по защите республик Донбасса будет доведено до конца.

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