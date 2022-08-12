Европа накопила в хранилищах средний запас газа за пять лет

Для этого потребовались дополнительные расходы и господдержка

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы с начала августа сравнялся со средним значением этого показателя для аналогичных дат последних пяти лет. Резервы выросли до 73,13%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

Прирост за последние отчетные сутки 10 августа составил 0,4 процентного пункта. Это максимальный из показателей прироста, которые европейской газовой отрасли удавалось показывать в будние дни за последние два месяца.

Такого результата Европе удалось добиться за счет государственного регулирования процесса закачки, а также самых больших расходов на газ для создания резервов, сообщает "Интерфакс".

Европейские СМИ тем временем отмечают, что Москва успешно справляется с эффектом от антироссийских санкций Запада, одерживая победу на газовом и нефтяном рынках. Сочетание холодной погоды, скачкообразного роста спроса на электричество и инфляции к концу этого года может подорвать поддержку Западом Украины, полагают журналисты.

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