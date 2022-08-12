ВСУ обстреляли село в Курской области

Пострадавших нет

Губернатор Курской области сообщил о новом обстреле российской территории со стороны Украины. Выпущенные артиллерией ВСУ снаряды взорвались в селе Свердликово Суджанского района.

"Утром украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе. К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей. Огневая точка противника была подавлена. Спасибо тем, кто защищает наши границы!", - написал Старовойт в Telegram.

Приграничные поселки Курской области не впервые обстреливают с украинской стороны. Днем ранее снаряды прилетели в Теткино и Попово-Лежачи. ВСУ наносят удары также по Брянской и Белгородской областям. В регионах действует высокий уровень террористической опасности.

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