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ВСУ обстреляли село в Курской области

10:09
  • пятница
  • 12 августа 2022

Пострадавших нет

Губернатор Курской области сообщил о новом обстреле российской территории со стороны Украины. Выпущенные артиллерией ВСУ снаряды взорвались в селе Свердликово Суджанского района.

Курский губернатор сообщил об обстрелах приграничных посёлков
Украинские войска обстреляли территорию Курской области

"Утром украинские войска обстреляли село Свердликово в Суджанском районе. К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей. Огневая точка противника была подавлена. Спасибо тем, кто защищает наши границы!", - написал Старовойт в Telegram.

Приграничные поселки Курской области не впервые обстреливают с украинской стороны. Днем ранее снаряды прилетели в Теткино и Попово-Лежачи. ВСУ наносят удары также по Брянской и Белгородской областям. В регионах действует высокий уровень террористической опасности.

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