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Российский летчик-герой сорвал атаку националистов

11:49
  • пятница
  • 12 августа 2022

Он уничтожил вертолет ВСУ на предельно малой высоте

Поздравления с профессиональным праздником в пятницу принимают российские военные летчики. В этом году нашей боевой авиации исполняется ровно 110 лет.

Но поистине особенный день сегодня у Ильи Сизова. За проявленное мужество, отвагу и героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса Золотую Звезду Героя России подполковнику, асу ВКС, вручил лично министр обороны.

На счету молодого офицера - длинный список боевых заслуг. Но настоящим подвигом стала ювелирная работа по защите острова Змеиный от атаки националистов. Действуя на предельно малой высоте, идя на сверхзвуковой скорости, Илья максимально сблизился с вертолетом противника и успешно поразил цель, сорвав планы ВСУ. И это лишь один из эпизодов, достойных высочайшего признания.

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