Национальный расчетный депозитарий обратился в суд из-за санкций ЕС

НРД требует отменить рестрикции

Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в суд Европейского союза в Люксембурге с иском об отмене санкций против него. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказали в финансовой организации, входящей в группу Московской биржи.

Предметом иска НРД является снятие введенных в отношении него рестрикций. Заявитель намерен доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС.

В Национальном расчетном депозитарии подчеркнули, что в результате введенных санкций пострадали российские и иностранные инвесторы, сообщает ТАСС.

В начале июня Евросоюз внес в санкционные списки Национальный расчетный депозитарий, входящий в группу Московской биржи. В Центробанке отметили, что поскольку санкционные ограничения постоянно меняются, чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы, регулятор проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев.

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