ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Национальный расчетный депозитарий обратился в суд из-за санкций ЕС

10:41
  • пятница
  • 12 августа 2022

НРД требует отменить рестрикции

Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в суд Европейского союза в Люксембурге с иском об отмене санкций против него. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказали в финансовой организации, входящей в группу Московской биржи.
Постпред России: ЕС почти исчерпал возможности для новых санкций

Предметом иска НРД является снятие введенных в отношении него рестрикций. Заявитель намерен доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС.

В Национальном расчетном депозитарии подчеркнули, что в результате введенных санкций пострадали российские и иностранные инвесторы, сообщает ТАСС.

В начале июня Евросоюз внес в санкционные списки Национальный расчетный депозитарий, входящий в группу Московской биржи. В Центробанке отметили, что поскольку санкционные ограничения постоянно меняются, чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы, регулятор проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Евросоюз
Евросоюз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.