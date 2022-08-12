Россиянам рекомендовали в жару устраивать детокс на малине

Ягоды нужно есть медленно

Специалисты рекомендуют в жару устраивать разгрузочные дни на малине.

Эта ягода очень питательна и обладает мочегонным действием, сообщила агентству "Москва" диетолог Маргарита Королева. В малине содержатся витамины, биофлавоноиды и большое количество минеральных веществ.

"С участием малины можно делать разгрузочные дни. Учитывая наличие растительной клетчатки в составе, углеводов, жиров, это полезный питательный продукт; в то же время с его детоксикационным, мочегонным действием малина будет полезна в разгрузочных программах", - сказала врач.

Схема детокса следующая: малину нужно разделить на шесть приемов пищи. Можно разнообразить ее другими ягодами – смородиной, клубникой. Общее количество ягод не должно превышать 1,5 килограмма.

"Нужно распределить это на шесть приемов и вкушать этот продукт. Именно вкушать, не глотать сразу, а обсасывать каждую ягодку и, наслаждаясь вкусом, получать удовольствие и в итоге – результат", - отметила Королева.

Диетолог уточнила, что малину следует есть с осторожностью тем, у кого проблемы с почками, мочекаменная болезнь или дивертикулез.

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