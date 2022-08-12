ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам рекомендовали в жару устраивать детокс на малине

10:41
  • пятница
  • 12 августа 2022

Ягоды нужно есть медленно

Специалисты рекомендуют в жару устраивать разгрузочные дни на малине.

Эта ягода очень питательна и обладает мочегонным действием, сообщила агентству "Москва" диетолог Маргарита Королева. В малине содержатся витамины, биофлавоноиды и большое количество минеральных веществ.

"С участием малины можно делать разгрузочные дни. Учитывая наличие растительной клетчатки в составе, углеводов, жиров, это полезный питательный продукт; в то же время с его детоксикационным, мочегонным действием малина будет полезна в разгрузочных программах", - сказала врач.

Схема детокса следующая: малину нужно разделить на шесть приемов пищи. Можно разнообразить ее другими ягодами – смородиной, клубникой. Общее количество ягод не должно превышать 1,5 килограмма.

"Нужно распределить это на шесть приемов и вкушать этот продукт. Именно вкушать, не глотать сразу, а обсасывать каждую ягодку и, наслаждаясь вкусом, получать удовольствие и в итоге – результат", - отметила Королева.

Диетолог уточнила, что малину следует есть с осторожностью тем, у кого проблемы с почками, мочекаменная болезнь или дивертикулез.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Малина
Малина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.