США разрешили России продавать продукты в Африку

Вашингтон "очень старается" вывести российское продовольствие из-под санкций

Вашингтон "очень старается" вывести российское продовольствие из-под санкций. По словам помощницы госсекретаря США Молли Фи, в Белом доме осознают важность поставок продуктов из России на мировые рынки. Но санкции в отношении российского энергетического сектора никто не отменял.

"Да, это правда, что мы пытаемся лишить Россию доходов, которые она получает от продажи нефти", – заявила Фи журналистам.

Представительница госдепа объяснила позицию Белого дома тем, что Москва, якобы, использует доходы от нефти на проведение специальной военной операции на Украине. В то же время, в Вашингтоне не возражают против закупок российского продовольствия странами Африки, передает ТАСС.

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