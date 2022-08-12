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США разрешили России продавать продукты в Африку

10:41
  • пятница
  • 12 августа 2022

Вашингтон "очень старается" вывести российское продовольствие из-под санкций

Вашингтон "очень старается" вывести российское продовольствие из-под санкций. По словам помощницы госсекретаря США Молли Фи, в Белом доме осознают важность поставок продуктов из России на мировые рынки. Но санкции в отношении российского энергетического сектора никто не отменял.

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"Да, это правда, что мы пытаемся лишить Россию доходов, которые она получает от продажи нефти", – заявила Фи журналистам.

Представительница госдепа объяснила позицию Белого дома тем, что Москва, якобы, использует доходы от нефти на проведение специальной военной операции на Украине. В то же время, в Вашингтоне не возражают против закупок российского продовольствия странами Африки, передает ТАСС.

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